Wenn Tänzer mit Boxern in den Ring steigen

Heute startet das 33. Tanztheater International in Hannover. Bis zum 8. September spüren junge Choreografen und internationale Größen aktuellen Trends nach. Einer davon ist einer Festival-Sprecherin zufolge, dass inzwischen viele Choreografen Hip-Hop-Elemente in ihre Shows einbauen. Das tut beim Festival beispielsweise der New Yorker Choreograf Kyle Abraham, der zum zweiten Mal in Hannover dabei ist. "Wir möchten die neusten Trends des zeitgenössischen Tanzes und dessen viele verschiedenen Bewegungssprachen zeigen", sagte die Sprecherin bei einer Pressekonferenz am 3. Juli.

Suche nach neuen Stilmitteln

Viele Choreographen suchten auch nach neuen Stilmitteln - beim Festival etwa die belgischen Choreografen Koen Augustijnen und Rosalba Torres Guerrero. Ihre Kompanie tritt gemeinsam mit Profi-Boxern im Ring auf, wo die Tänzer und Sportler Gemeinsamkeiten und Unterschiede suchen sollen. Die japanischen Tänzerinnen Minako Seki und Yumiko Yoshioka versuchen zudem, asiatische und europäische Tanztraditionen zu verbinden.

Neben der Orangerie in Herrenhausen und der Hochschule für Musik, Theater und Medien werden außerdem die verschiedenen Spielstätten des Staatstheaters zur Festival-Bühne.

