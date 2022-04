Stand: 27.04.2022 11:15 Uhr 30.000 Pixi-Bücher für ukrainische Kinder in Deutschland

Der Hamburger Carlsen Verlag verschenkt ein Pixi-Buch an Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland flüchten mussten. Insgesamt werden 30.000 Exemplare kostenlos zur Verfügung gestellt und über den lokalen Buchhandel sowie Hilfsprojekte verteilt. Die an der Veröffentlichung des Pixi-Buches Beteiligten arbeiten ohne Ausnahme honorarfrei und tragen die Kosten zur Realisierung dieser Aktion jeweils selbst.