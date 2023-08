Stand: 15.08.2023 17:06 Uhr 30. Usedomer Musikfestival 2023 mit Schwerpunkt Lettland

Beim Usedomer Musikfestival soll die musikalische Vielfalt der baltischen Republik Lettland erklingen. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, werden vom 16. September bis 7. Oktober bei dem 30. Musikfestival auf der Ostseeinsel Usedom etwa die lettische Sopranistin Marina Rebeka, das Rix-Piano-Quartett, das NDR Elbphilharmonie Orchester, die Pianistin Anna Vinnitskaya, die Schauspielerin Corinna Harfouch und das Baltic-Sea-Philharmonic auftreten. Gut 150 Jahre nach dem ersten großen Sängerfest in dem Lettland verwandelten sich Schlösser, Hotels, Ateliers und das Kraftwerk Peenemünde in internationale Konzertpodien, hieß es. Sendebezug: | 15.08.2023 19:00 | NDR Radio MV