25 Jahre Jüdische Gemeinden in MV von Axel Seitz

Das Fachwerkhaus am Großen Moor 12 in der Schweriner Altstadt fällt wegen seiner Architektur nicht sonderlich auf. Allerdings ist dem Gebäude anzusehen, dass es in den vergangenen Monaten umfassend saniert wurde. Eigentlich ist das zweigeschossige Haus nichts Besonderes - doch es blickt auf eine interessante Geschichte zurück: Mitte des 19. Jahrhunderts lebte hier Samuel Holdheim als Landesrabbiner im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Seither ist das Gebäude als Rabbinerhaus bekannt.

Künftig wird es die Jüdische Gemeinde Schwerin als neues Gemeindezentrum nutzen. Am 29. April wird das Haus offiziell übergeben und zugleich gefeiert - denn die Schweriner und die Rostocker Jüdischen Gemeinden bestehen seit genau 25 Jahren. Zur Feststunde in Schwerin werden unter anderen der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und die für Religionsfragen zuständige Landesjustizministerin Katy Hoffmeister (CDU) erwartet.

Postive Entwicklung der beiden Jüdischen Gemeinden

Der Schweriner Valeriy Bunimov und der Rostocker Juri Rosov haben in den Jüdischen Gemeinden schon lange veranwortungsvolle Positionen. Mit insgesamt vier Präsidentinnen und Präsidenten des Zentralrats der Juden sowie drei Regierungschefs in Mecklenburg-Vorpommern hatten sie seit der Jahrtausendwende zu tun. "Die Entwicklung der Gemeinde war positiv", sagt der Rostocker Rosov. "Wir haben hier bei null angefangen. Wir hatten nichts. Jetzt haben wir eine gut funktionierende Gemeinde und eine gut funktionierende Synagoge. Wir haben viele Aktivitäten im Gemeindehaus. Ich kann mit Stolz zurückblicken."

Rosov ist inzwischen seit mehr als 16 Jahren Gemeindevorsitzender in Rostock. Bunimov leitet den Landesverband der beiden Jüdischen Gemeinden. "Nach 25 Jahren kann ich sagen: Es war eine richtige Entscheidung", sagt er. "Wir leben in einem demokratischen Land, das zwar viele Probleme hat - aber die Zukunft für unsere Kinder ist klar."

1994: Jüdische Landesgemeinde Mecklenburg mit nur acht Mitgliedern

Beide Männer kamen mit ihren Familien in den 1990er-Jahren wie viele andere als Emigranten aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Im April 1994 gründeten sowohl in Schwerin wie auch in Rostock Jüdinnen und Juden neue Gemeinden, denn die in der DDR bestehende Jüdische Landesgemeinde Mecklenburg mit gerade mal acht Mitgliedern existierte nur noch aus formal juristischen Gründen. Die neu nach Deutschland gekommenen Juden wollten, so Juri Rosov, Teil der hiesigen Gesellschaft werden. "Das war immer unser Ziel, die Gemeinde zu öffnen, um sie der Gesellschaft in der Stadt zu präsentieren", sagt er. "Es gibt genug Vorurteile. Es macht keinen Sinn, eine geschlossene Gesellschaft zu bilden. Deshalb haben wir unsere Türen immer offen gehalten."

Viele Veranstaltungen in Schwerin und Rostock

In der Rostocker Gemeinde gibt es eine Theatergruppe, die öffentlich auftritt. Die vierten jüdischen Kulturtage sind für den kommenden Oktober bereits geplant, in Schwerin gibt es den Chor Masel-Tov und die Gemeinde lädt in die 2008 erbaute Synagoge zu zahlreichen Konzerten ein. In der Landeshauptstadt hat auch Janina Kirchner ihre neue Heimat gefunden. "Sie waren nicht einfach, die vergangenen 25 Jahre", erzählt sie. "Ich bin mit meinem Mann und unseren acht und drei Jahre alten Söhnen nach Deutschland gekommen. Darüber waren wir glücklich. Und obwohl die vergangenen Jahre schwierig waren, sehe ich viel Positives in meinem Leben. Die Kinder haben viel erreicht und mein Mann und ich haben Arbeit."

Problem: Gemeinden altern, junge Leute ziehen weg

Die ehemals jüdischen Emigranten sind zwischen deutsche Staatsbürger, in Schwerin und in Rostock wurden in den vergangenen 25 Jahren neue Synagoge gebaut, beide Gemeinden bekamen jüdische Friedhöfe und einen Rabbiner: 2002 zunächst William Wolff, seit 2015 Yuriy Kadnykov. Der 44-Jährige betreut heute knapp 1.300 Mitglieder, deutlich weniger als noch vor einigen Jahren. Deshalb sorgt sich Juri Rosov ein wenig. "Die Gemeinde wird immer älter, die jungen Menschen ziehen mit ihren Familien leider häufig Richtung Westen", sagt er. "Ich hoffe, dass unsere Gemeinde in den nächsten 25 Jahren eine Zukunft haben wird." Valeriy Bunimov sieht es ähnlich. "In den kommenden 10, 15 Jahren bleibt die Gemeinde. Und was dann kommt, das müssen die jungen Leute sehen."

