225. Todestag: Der Baron von Münchhausen in der Popkultur Stand: 21.02.2022 13:40 Uhr Am 22. Februar 1797 ist der Baron von Münchhausen im niedersächsischen Bodenwerder gestorben. Er war eine schillernde Figur - und ist es bis heute auch in der Popkultur geblieben. Bücher, Radioshows, Filme und Videospiele wurden über ihn produziert.

Über die Jahrhunderte ist die Legende vom Baron Münchhausen niemals in Vergessenheit geraten. Schon zu Lebzeiten hat er selbst an ihr gestrickt. Die Wahrheit geht so: Mit 13 wird er als Page an den herzöglichen Hof Braunschweig-Wolfenbüttel geschickt. Danach soll er sich am Zarenhof in St.Petersburg bewähren, zieht sogar auf russischer Seite in den Krieg gegen die Osmanen.

Doch dann geht einiges schief. Am russischen Hof ist er bald nicht mehr gefragt. 1750 kommt er zurück nach Bodenwerder - und langweilt sich zu Tode. Er beginnt Gästen seine wunderbaren Geschichten zu erzählen.

Münchhausen im Film und im Radio

Münchhausens Flug auf der Kanonenkugel, gespielt von Hans Albers, sehen sich mitten im Zweiten Weltkrieg 20 Millionen Deutsche in den Kinos an. Die Geschichte mit der Kugel ist natürlich Quatsch. Münchhausen, oder vielleicht auch jemand anderes, hat seinen wahren Aufenthalt in Otschakiw, das heute in der Ukraine liegt, ausgeschmückt.

Mit einem ganz starken deutschen Akzent erzählt der Baron in einer britischen Radioshow von einem Seeabenteuer, das ihm Charlie so natürlich nicht glaubt. "Was you there, Charlie" - warst du dabei, Charlie - wurde durch die britischen Comedians Jack Pearl und Cliff Hall zum geflügelten Wort. In den 30er-Jahren läuft die weltweit erfolgreiche Radioshow, in denen der Baron immer eine Rolle spielt.

1988 verfilmt der Monty-Python-Star Terry Gilliam die Lügengeschichten des Barons im großen Stil. Überhaupt hat der deutsche Edelmann seinen "Ruhm vor allem den Briten zu verdanken. Noch zu Lebzeiten erscheinen in London die ersten Bücher mit seinen Geschichten und machen ihn so schon im 18. Jahrhundert zu einem Star.

Münchhausen: Untrennbar mit dem Lügen verbunden

"Die Enten waren noch alle lebendig. Fingen an gar mächtig an mit den Flügeln zu schlagen und sich, mit mir, hoch in die Lüfte zu erheben." Was Jan Josef Liefers hier als Baron erzählt, ist, wie so vieles, was der Baron berichtete, unwahr. Bei Münchhausen lustig, ist es in der Psychologie ein echtes Phänomen. Das Münchhausen-Syndrom bezeichnet Menschen die Leid vortäuschen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. In der Philosophie gibt es sogar ein Trilemma. Ganz Grob: Man kann nichts beweisen. Denn jeder Beweis könnte ja gelogen oder erfunden sein. Also theoretisch.

2010 bekommt der Baron ein Musical in Tschechien. In den 90ern gibt es mal ein Videospiel zu ihm. Peter Ustinov liest seine Abenteuer. Der echte Baron ist am Ende seines Lebens entsetzt, dass man den Namen Münchhausen untrennbar mit dem Lügen verbindet. 1797 stirbt er, anscheinend verbittert, im Alter von 76 Jahren.

Heutzutage wird Münchhausen nahezu verehrt. Lebte der Baron noch, er würde es vielleicht selbst für eine Schwindelei halten.

