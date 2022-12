Stand: 02.12.2022 07:30 Uhr 20 Millionen Euro für Beckmann-Gemälde bei Auktion in Berlin

Zum Deutschland-Rekordpreis von 20 Millionen Euro ist das Gemälde "Selbstbildnis gelb-rosa" von Max Beckmann ist in Berlin versteigert worden. Mit Steuern und Gebühren wechselte das Werk am Donnerstagabend im Berliner Auktionshaus Griesebach sogar für 23,2 Millionen Euro den Besitzer, wie eine Sprecherin sagte. Damit ist es das teuerste je in der Bundesrepublik versteigerte Kunstwerk. "Selbstbildnis gelb-rosa" gilt als Meisterwerk des deutschen Expressionismus. Bislang war es in Privatbesitz.

| 02.12.2022 07.45 Uhr | NDR Kultur