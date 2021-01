Stand: 10.01.2021 06:00 Uhr 20 Jahre Wikipedia - NDR Schwerpunkt zum Jubiläum

Am 15. Januar 2001 ging Wikipedia online - heute umfasst die Enzyklopädie 37 Millionen Beiträge in knapp 300 Sprachen. Gründer Jimmy Wales hätte mit seiner Idee eines Online-Lexikons, in dem jeder Artikel schreiben und bearbeiten kann, steinreich werden können - doch er bestand darauf, dass Wikipedia über Spenden finanziert und von einer gemeinnützigen Stiftung verwaltet wird. Das funktioniert bis heute erstaunlich gut.