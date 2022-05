Stand: 25.05.2022 14:34 Uhr Europäische Festival des Debütromans startet am Donnerstag in Kiel

Vom 26. bis 29. Mai 2022 findet das 20. Europäische Festival des Debütromans im Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel statt. Das Festival versammelt Debütromanautoren und -autorinnen aus mehreren europäischen Ländern, deren erste Werke bisher nur in Originalsprache vorliegen. Sie können sich mit Verlagsvertretern, Übersetzern und Lektoren in Workshops und Foren austauschen. Das Literatur-Event startet mit einem öffentlichen Lesefest.