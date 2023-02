Stand: 28.02.2023 07:00 Uhr 19-jährige Transfrau aus Niedersachsen im Finale von "Miss Germany"

Die 19-jährige Saskia von Bargen aus Friedrichsfehn im niedersächsischen Ammerland steht im Finale der "Miss Germany"-Wahlen am 4. März im Europa-Park in Rust. Sie ist die einzige Transfrau unter den Top 10-Kandidatinnen und eine von 15.000 Frauen, die sich beworben haben, wie Jil Andert von Miss Germany Studios sagt - einem Oldenburger Unternehmen, das die Show organisiert. Die Auszubildende versteht sich als Botschafterin für das Thema Transgender. "Ich will Außenstehende darüber aufklären, was es bedeutet, eine Transfrau zu sein." Sendungsbezug | 28.02.2023 09:30 | NDR Kultur