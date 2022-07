Stand: 28.07.2022 14:50 Uhr 1,7 Millionen: Stiftung unterstützt Projekte mit afrikanischen Ländern

Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt zwölf künstlerische Kooperationen zwischen Deutschland und afrikanischen Ländern. Insgesamt stünden über das Förderprogramm "Turn" Mittel in Höhe von 1,7 Millionen Euro bereit, teilte die Kulturstiftung des Bundes in Halle mit. An den Projekten beteiligt seien 20 Partnereinrichtungen aus 13 afrikanischen Ländern. Die in der vorerst letzten Runde geförderten Projekte würden Vorhaben in den Sparten Bildende Kunst, Musik, Theater sowie Musiktheater entwickeln. Zum Thema gemacht würden gesellschaftliche und kulturpolitische Diskurse über dekoloniale Wissenspraktiken und zur Erinnerungskultur.