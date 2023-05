Stand: 26.05.2023 11:34 Uhr 16-jähriger Hamburger Johann beim Bundeswettbewerb von "Jugend musiziert"

"Jugend musiziert" ist der größte musikalische Wettbewerb in Deutschland und nicht selten ein Sprungbrett für junge Musikerinnen und junge Musiker. Gestern ist der Bundeswettbewerb gestartet. Rund 2.000 Teilnehmende aus der ganzen Republik werden bis zum 2. Juni in Zwickau und Umgebung erwartet, darunter der 16-jährige Schlagzeuger Johann aus Hamburg. Der renommierte Wettbewerb feiert dieses Jahr ein rundes Jubiläum: Vor 60 Jahren wurde er ins Leben gerufen, um Kinder und Jugendliche an die Instrumente zu locken. Seitdem haben über eine Million junge Musikerinnen und Musiker teilgenommen.