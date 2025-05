150 Jahre Thomas Mann: Ein Festakt zum Jubiläum in Lübeck Stand: 14.05.2025 14:36 Uhr Am 6. Juni 2025 wird Thomas Manns 150. Geburtstag mit einem Festakt in der St. Aegidienkirche Lübeck gefeiert. Bundespräsident Steinmeier, Ministerpräsident Günther und Düzen Tekkal halten Festreden. Sie haben die Möglichkeit, jeweils zwei Eintrittskarten für die Veranstaltung zu gewinnen.

Am 6. Juni 1875 kommt Thomas Mann als zweitältester Sohn in der Hansestadt auf die Welt. 150 Jahre später wird der Literaturnobelpreisträger mit einem Festakt gewürdigt, der in der St. Aegidienkirche zu Lübeck begangen wird. Der Festakt bildet zugleich den Auftakt für die Eröffnung der Sonderausstellung "Meine Zeit. Thomas Mann und die Demokratie" im Museumsquartier St. Annen.

Reden werden Bundespräsident Steinmeier, Daniel Günther und Düzen Tekkal

Das Fest beginnt um 16:00 Uhr mit einem feierlichen Akt in der St. Aegidienkirche. Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal werden an diesem Nachmittag als Festredner auftreten. Ihre Beiträge stehen im Zeichen der politischen Dimension von Thomas Manns Werk und seiner Auseinandersetzung mit Fragen von Demokratie und gesellschaftlicher Verantwortung.

Die anschließende Eröffnung der Ausstellung "Meine Zeit. Thomas Mann und die Demokratie" im Museumsquartier St. Annen widmet sich ebenfalls der politischen Seite von Thomas Mann. Sie wirft einen Blick auf das Leben des Schriftstellers während der Weimarer Republik, den Nationalsozialismus und seine Jahre im Exil. Ausgehend von den Fragen, die Mann in seinen Werken aufwarf, beleuchtet die Ausstellung die Wechselwirkungen zwischen Literatur, Politik und Gesellschaft. Sie zeigt, wie der Autor in seiner Zeit und auch über sie hinaus eine klare Haltung zu den Herausforderungen der Demokratie bezog und sich unermüdlich für den Erhalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einsetzte.

Aufgrund der begrenzten Plätze wird empfohlen, sich frühzeitig anzumelden. Oder Sie fordern Ihr Glück heraus: Gewinnen Sie eine Teilnahme am Festakt! Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit von 17:30 – 22 Uhr die Ausstellung des Buddenbrookhauses "Meine Zeit. Thomas Mann und die Demokratie" im nahgelegenen St. Annen-Museum zu besuchen.

