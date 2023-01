Stand: 19.01.2023 16:59 Uhr 14 Nominierungen für "Im Westen nichts Neues" bei Baftas

Der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" hat bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen die meisten Nominierungen erhalten. Das Drama von Regisseur Edward Berger wurde gleich in 14 Kategorien nominiert, darunter als bester Film, für den besten Regisseur, die beste männliche Nebenrolle (Albrecht Schuch), sowie für visuelle und Soundeffekte und Produktions- wie Kostümdesign. "Im Westen nichts Neues" ist auch Deutschlands Oscar-Kandidat. Die diesjährigen Baftas werden am 19. Februar in London verliehen und von dem britischen Schauspieler Richard E. Grant moderiert. | 19.01.2023 16:30 | NDR Kultur