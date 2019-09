Stand: 08.09.2019 07:12 Uhr

10.000 Besucher nutzen Hamburger Theaternacht

Von Theater zu Theater durch die Nacht: Rund 40 Bühnen haben bis zum Sonntagmorgen bei der 16. Ausgabe der Hamburger Theaternacht Ausschnitte aus ihrem Programm präsentiert. Rund 10.000 Besucher und Besucherinnen nutzten das reichhaltige Angebot - das waren etwa so viele wie im Vorjahr. Fünf Shuttlebus-Linien brachten die Menschen kostenlos von Theater zu Theater.

Viel Andrang am Schauspielhaus

Die Häuser waren bestens besucht, auch Bühnen, die etwas abseits der Innenstadt liegen, wie etwa das English Theatre nicht weit von der Mundsburg. Dort war ein rein englisches Ensemble mit Klassischem und Schaurigem am Start. Besonders groß war der Andrang im Deutschen Schauspielhaus. Hier verwandelte sich Alexander Scheer in den Rockstar David Bowie in dessen Musical "Lazarus".

Schon am Sonnabendnachmittag testeten viele Kinder im Ohnsorg-Theater ihre Plattdeutsch-Kenntnisse. Für die Erwachsenen gab es Walzerunterricht an der Binnenalster. Und der festliche Ausklang war die Aftershow-Party ab Mitternacht im Foyer der Staatsoper.

Bilanz der 16. Theaternacht NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.09.2019 08:00 Uhr Kostenlos von Bühne zu Bühne: Rund 10.000 Menschen haben das Angebot der Hamburger Theater genutzt, die in der Nacht zu Sonntag Ausschnitte aus ihren Programmen präsentierten. Peter Helling berichtet.







