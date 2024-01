Stand: 12.01.2024 07:42 Uhr 100 Tage nach dem Überfall: Igor Levit spielt Gedenkkonzert

Der Pianist Igor Levit spielt am 14. Januar in Berlin ein Konzert zum Gedenken an die israelischen Hamas-Geiseln. Auf den Tag genau 100 Tage nach dem Überfall am 7. Oktober. Das Konzert findet auf Anregung des Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, statt - zusammen mit dem World Jewish Congress und der Initiative "Das gelbe Piano". Angehörige des verschleppten Pianisten Alon Ohel haben diese Initiative ins Leben gerufen. An sein Schicksal und das aller anderen Geiseln wird erinnert, indem an öffentlichen Orten ein gelber Flügel bespielt wird. Aufgrund der Sicherheitslage ist das Konzert mit Igor Levit am Sonntag nicht öffentlich. | Sendebezug: 12.01.2024 07:00 | NDR Kultur