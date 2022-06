Stand: 12.06.2022 08:50 Uhr 100. Händel-Festspiele in Halle gehen zu Ende

Die 100. Händel-Festspiele in Halle gehen traditionell mit einem Konzert unter freiem Himmel in der Galgenbergschlucht zu Ende. Zum Abschluss soll ein Feuerwerk gezündet werden, begleitet von Händels Feuerwerksmusik. Der Komponist wurde 1685 in Halle geboren und komponierte über 40 Opern, eine Großzahl an Oratorien, sowie Konzerte und repräsentative Musik für den englischen Königshof. Er starb 1759 in London.