100. Ausgabe der Händel-Festspiele in Halle startet

Mit der Neuproduktion der Oper "Orlando" beginnen heute Abend die 100. Händel-Festspiele in Halle. Das Barockfestival bietet in diesem Jahr 67 Veranstaltungen an 17 Tagen. Auf dem Programm stehen prominente Händel-Werke, Wiederentdeckungen und Neuheiten. Auch ein Poetry-Slam ist geplant. Der Komponist Georg Friedrich Händel wurde am 23. Februar 1685 in Halle (Saale) geboren. Er lebte größtenteils in London, wo er am 14. April 1759 starb. Neben den Händel-Festspielen in Halle gibt es in Deutschland noch zwei weitere jährliche Händel-Festspiele: in Göttingen und Karlsruhe.