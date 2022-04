Kühnbaum-Schmidt: "Sprechen wir also über Schuld" Stand: 12.04.2022 12:00 Uhr Verantwortlich für den Krieg gegen die Ukraine und an systematischen Gewaltexzessen ist Wladimir Putin. Doch auch wir müssen hinterfragen, warum wir so abhängig sind von russischen Energie-Importen sind.

von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt

Vorsichtig kommt Daryna an der Hand ihrer großen Schwester ins Zimmer. Hier wohnen wir jetzt, hat sie zu ihr gesagt. Nach vielen Tagen in überfüllten Zügen und Bussen sind sie angekommen - zusammen mit der Mutter bei Freunden des Vaters in Schwerin. Wir bleiben nicht lange, hat die Mutter gesagt. Wir gehen bald zurück nach Tscherkassy im Süden von Kiew. Wenn der Krieg vorbei ist. Papa wartet auf uns. Daryna versucht zu verstehen, was passiert. Und sie hat Fragen: Warum gibt es diesen Krieg? Wer ist schuld daran?

Warum können wir nicht aus russisches Gas verzichten?

Die einfache Antwort lautet, die Schuld am Krieg gegen die Ukraine und an den systematischen Gewaltexzessen trägt der russische Staatspräsident Wladimir Putin. Aber auch wir müssen uns fragen: Wer ist schuld, dass wir so abhängig sind von russischen Energie-Importen? Wie kommt es, dass wir die zahlreichen Warnungen vor russischen Expansionswünschen nicht ernst genug genommen haben? Warum ist unser Hunger nach Energie so groß, dass viele darauf nicht verzichten möchten? Wenn ich Darynas Fragen nach dem "Warum" dieses Krieges nicht ausweichen will, muss ich auch über meine eigene Verantwortung nachdenken.

Kein versöhnliches Miteinander ohne Schuldeingeständnis

Über eigene Schuld zu sprechen, fällt vielen Menschen, oft schwer. Vielleicht ist das so, weil wir Angst haben, eingestandene Schuld könnte uns auf immer die Zukunft verbauen. Der christliche Glaube hält demgegenüber die Hoffnung wach, dass es bei Gott und bei Menschen die Möglichkeit neuer Anfänge gibt. Dann, wenn Schuld eingestanden und bereut wird. Wenn der wirkliche Wunsch nach einem neuen, versöhnten Miteinander besteht. Auch dann, wenn das alles so unendlich weit entfernt scheint wie zur Zeit in der Ukraine. Sprechen wir also über Schuld - ernsthaft und nachdenklich. Damit Frieden werden kann. In Darynas Heimat, in so vielen Konflikten auf unserer Erde, in unserem alltäglichen Miteinander.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Morgenandacht | 13.04.2022 | 06:20 Uhr