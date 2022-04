Gründonnerstag - Jammern und Wehklagen im Glauben Stand: 14.04.2022 09:00 Uhr Etwas Grünes sollte es traditionell schon sein am Gründonnerstag. Etwas Grünes zum Essen - Spinat, grüne Kräuter oder Erbsen. Auch wenn der Gründonnerstag gar nichts mit der grünen Farbe zu tun hat.

von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt

Das "Grün" in seinem Namen kommt vom altdeutschen Wort "greinen". Und das heißt so viel wie jammern oder klagen, bitterlich weinen. Damit wird im christlichen Glauben an das Jammern und Wehklagen über das Leid und den Tod Jesu erinnert, an den wir am morgigen Karfreitag denken.

Das Abendmahl am Gründonnerstag

Was der Gründonnerstag mit der grünen Farbe zu tun oder besser nicht zu tun hat, wäre damit erklärt. Aber auch das Essen hat einen Bezug zum Gründonnerstag. Worin der besteht, habe ich einmal wunderbar auf einer Darstellung des farbenprächtigen Altars im Güstrower Dom gesehen: Jesus sitzt dort mit seinen zwölf Jüngern um einen großen runden Tisch. Unmittelbar vor seinem Tod essen sie zusammen. Jesus teilt mit ihnen Brot und Wein. Er lädt damit ein zu einer Gemeinschaft, in der alle Menschen geschwisterlich verbunden sind. Auch Judas, der Jesus verraten und damit dem Tod ausliefern wird, sitzt mit am Tisch. Jesus weiß das, und doch ist gibt es auch für Judas einen Platz.

Kraft kommt aus Verbundenheit

Bitteres Leid und unschuldiges, brutales Sterben sehen wir auch heute. Wir hören davon. Wir erleben es mit. Wir leiden mit. Manchmal können wir helfen und Leid lindern, manchmal sehen wir ohnmächtig und hilflos zu. Aber auch das Zeichen Jesu im Abendmahl gilt bis heute. Wenn ich mit anderen Abendmahl feiere, im Namen Jesu Brot und Wein mit ihnen teile, spüre ich, aus dieser Verbundenheit kommt neue Kraft zu mir. Kraft für Liebe, Versöhnung und Frieden. Diese Kraft wünsche ich auch Ihnen!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Morgenandacht | 14.04.2022 | 06:20 Uhr