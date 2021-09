Tag der Demokratie will Vielfalt der Gesellschaft stärken Stand: 08.09.2021 10:10 Uhr Die Vereinten Nationen erklärten 2007 den 15. September zum Internationalen Tag der Demokratie. Sein Ziel ist die Förderung und Verteidigung von Grundsätzen der Demokratie.

von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt

Was bedeutet Ihnen Demokratie? Das wurden Menschen in Wismar gefragt. Ein Mann sagte nur: Demokratie ist einfach großartig. Eine Frau wurde etwas ausführlicher: Demokratie heißt, dass nicht eine einzelne Person einer bestimmt, sondern alle mitbestimmen können, und dass eine Vielfalt an Meinungen zusammenkommt.

Initiative "WIR" engagiert sich in Mecklenburg-Vorpommern

Hören und sehen können Sie diese und weitere Antworten im Internet auf der Webseite der Initiative "WIR - Erfolg braucht Vielfalt". Sie wurde im Jahr 2008 unter Federführung der damaligen Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider gegründet. In ihr engagieren sich seitdem viele hundert Menschen in Mecklenburg-Vorpommern für Demokratie und Vielfalt. Sie kommen aus Gewerkschaften und Politik, aus Sport und Wirtschaft, aus Kultur und Religion.

Als evangelische Kirche sind wir auch dabei. Denn Demokratie ermöglicht ein Zusammenleben, in dem alle Menschen die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben - Menschenrechte. Und das gilt unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrer Religion.

Tag der Demokratie erinnert an Grundrechte

Der Internationale Tag der Demokratie erinnert daran, dass in vielen Ländern der Erde Demokratie und Menschenrechte immer noch missachtet oder erneut in Frage gestellt werden. Auch deshalb müssen wir daran festhalten, dass alle Menschen eine Würde haben, die immer und unbedingt gilt. Weil jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und genau deshalb jedem Menschen Respekt und die unbedingte Achtung seines Lebens und seiner Würde gilt.

Dafür steht die Demokratie - und deshalb will ich auch für sie einstehen. Auch, indem ich von meinem Grundrecht Gebrauch mache und am 26. September wähle.

