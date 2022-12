"Zwischen den Jahren" - Den Jahreswechsel bewusst begehen Stand: 27.12.2022 05:00 Uhr Für die Tage zwischen Weihnachten und Silvester beziehungsweise Neujahr gibt es die Redewendung "Zwischen den Jahren. Den Begriff gibt es bereits seit dem 14. Jahrhundert.

von Pastor Holger Beermann

Als Kind fand ich diesen Ausdruck immer eigenartig. Wie kann man "zwischen den Jahren" sein. Entweder es ist noch das alte Jahr oder es ist schon das neue Jahr. Da ist kein Platz für irgendetwas "dazwischen".

Termine in den neuen Kalender eintragen

Mittlerweile verstehe ich diesen Ausdruck besser: Ich nutze diese ruhigen Tage, um meine Termine für das kommende Jahr in den neuen Kalender zu übertragen. Der Kalender für dieses Jahr 2022 wird immer unwichtiger. Nur noch wenige Termine stehen drin. Bald hat dieser Kalender ausgedient. Ich werfe einen Blick hinein und fange an zu blättern und staune. Wie voll das Jahr doch war!

Rückblick und Ausblick in Dankbarkeit

Da ist der Blick zurück auf das zu Ende gehende Jahr. Was hast du Schönes erlebt? Was war weniger gut? Welche Beziehungen waren intensiv? Was möchtest du nicht mit ins neue Jahr nehmen? Und längst vergessene Begegnungen werden wieder lebendig. Diese Zeit "zwischen den Jahren" lädt dazu ein, dankbar zu schauen, was gut war. Oder noch Offenes abzuschließen. So kann man sich ausrichten, um unbelastet in das neue Jahr zugehen. Und zugleich ist diese Zeit hervorragend geeignet, einen Blick auf das kommende Jahr zu werfen.

"Jeder Tag ist ein Streifen Land"

Beim Übertragen der Termine in meinen neuen Kalender stelle ich fest: Einiges ist bereits geplant, aber es gibt noch eine Menge Gestaltungsspielraum. Manche Tage sind sogar komplett leer. Der Theologe Jörg Zink hat mal gesagt: "Jeder Tag ist ein Streifen Land. Ich möchte reichlich säen. Ich möchte Gedanken und Gespräche, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit hineinwerfen, und vor allem Liebe, damit Frucht wächst."

Ich finde, ein guter Vorsatz für das neue Jahr: Gedanken und Gespräche, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit säen. Die Zeit zwischen den Jahren ist eine Chance, den Jahreswechsel bewusst zu begehen. Diese Tage helfen mit Ruhe und Kraft das neue Jahr vorzubereiten. Denn jeder Tag ist ein Streifen Land. Und wir können reichlich säen.

