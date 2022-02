Work-Life-Balance: "Ich lebe im Jetzt" Stand: 17.02.2022 12:35 Uhr "Wozu finden Sie zu wenig Zeit in Ihrem Leben?" Das ist so eine dieser Fragen in Work-Life-Balance Artikeln oder Fragebögen, die dabei helfen möchten, Aufschluss über die eigene Persönlichkeit zu geben, über das, was wichtig ist.

von Theologin Jacqueline Rath

Wozu finde ich zu wenig Zeit in meinem Leben? Was täte ich, wenn ich mehr Zeit hätte? Die meisten Menschen antworten, dass sie für sich selber, für ihre Familie oder für ihre Hobbys einfach zu wenig Zeit haben. Eine ganz andere Antwort hat der 2018 verstorbene Kardinal Lehmann gegeben. Er hat gesagt, ich würde gerne das Gleiche machen, was ich schon tue, nur mit mehr Muße.

"Jetzt ist meine Lebenszeit"

Diese Antwort hat mich zum Nachdenken gebracht und ich glaube, da ist für mich sehr viel Wahres dran: Es ist nun einmal so, dass die alltäglichen Sorgen und Pflichten mein Leben ausmachen, genau hier ist meine Lebensaufgabe, mitten im Alltag. Es kommt nur darauf an, sozusagen zwischendurch mal Luft zu holen und zu merken: Ja, ich lebe - jetzt ist meine Lebenszeit.

Ob ich nun das Mittagessen koche, einen Krankenbesuch mache oder ein schwieriges Problem in meinem Beruf lösen muss. Das alles ist gut und wichtig. Und, zwischendurch durchatmen. Und, spüren: Ich lebe jetzt.

