Woraus ist unser Universum gemacht? Stand: 05.01.2023 12:15 Uhr Das neue Jahr beginnt fast überall laut. Es böllert und knallt und ich muss dann immer daran denken, dass unser Universum vor etwa 14 Milliarden Jahren mit dem sogenannten Urknall entstanden ist.

von Theologe Stefan Geiser

Damals gab es natürlich niemanden, der diesen Knall hätte hören können und es war wohl auch kein Knall wie in der Silvesternacht, sondern eher ein Rauschen. Aber was war vor dem Urknall? Gibt es einen Anfang vor dem Anfang? Diese Frage bewegt mich. Woraus ist unser Universum gemacht? Wer oder was steckt hinter diesem Ereignis, aus dem alles, was wir heute mit Teleskopen beobachten und erforschen können, entstanden ist?

Galaxien, Sterne und Planeten entstanden aus Urrauschen

Noch gibt es darauf keine wissenschaftlich exakte Antwort und selbst wenn es sie gäbe, bliebe die Frage offen, ob Zufall und Schicksal oder eine Absicht und ein Plan dahinterstecken. Faszinierend für mich ist daran, dass etwas, das wir nicht erklären, ja kaum beschreiben können, eine solch mächtige und überwältigende Wirkung haben kann. Alle Galaxien, Sterne und Planeten sind aus dieser geheimnisvollen Anfangsenergie, diesem Urrauschen entstanden.

Prophet Elia kann Gott nicht sehen, aber spüren

In der Bibel wird erzählt, wie der Prophet Elia Gott begegnet. Er steht auf einem Berg und Gott geht an ihm vorüber. Erst kommt ein starker Wind, dann bebt die Erde und ein Feuer zieht vorbei. Und dann hört Elia ein sanftes Rauschen und kurz darauf spricht Gott zu ihm. Der Prophet kann Gott nicht sehen und sich das Geschehen auch nicht erklären. Aber er spürt die große Energie, aus der er Kraft und Zuversicht schöpft. Kein Knall, aber genau das, was wir für das neue Jahr brauchen.

