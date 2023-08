Whitney Houston und ihre Songs bleiben unvergessen Stand: 08.08.2023 10:55 Uhr Whitney Houston war eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Am 9. August wäre die "Queen of Soul" mit der Gänsehaut-Stimme 60 Jahre alt geworden. Ihre Lieder sind bis heute unvergessen.

von Theologin Jacqueline Rath

Vielleicht liegt das daran, dass sich jeder in ihren Songtexten irgendwo wiederfinden kann. Sei es am Anfang einer Liebe oder auch am Ende, Whitney schafft es die ganz großen Gefühle in Worte zu fassen. Aber auch unsere Sehnsüchte.

"One Moment In Time" - "Wir sind mehr als wir glauben"

In einem ihrer Songs, "One Moment In Time", heißt es übersetzt: "Ich möchte den einen Moment erleben, in dem ich mehr bin, als ich je gedacht hätte. Wenn alle meine Träume nur einen Herzschlag entfernt sind und ich alle Antworten habe. Denn dann spüre ich die Ewigkeit." Ja, ich glaube, dass ist eine Sehnsucht, die alle Menschen in sich tragen.

Einen Moment erleben, in dem einfach alles stimmt und Sinn macht. Und wie weit weg so ein Moment jetzt gerade auch erscheinen mag, ich glaube, jeder von uns hat so einen Augenblick schon einmal erlebt. Beim Anblick eines Neugeborenen oder beim Sonnenaufgang in den Bergen, da ist uns manchmal so, als spürten wir die Ewigkeit, ohne richtig greifen oder sagen zu können, was das ist.

Whitney Houston - Worte für Gefühle und Sehnsüchte

Papst Benedikt XVI. hat einmal gesagt "Die Sehnsucht nach der Ewigkeit erfüllt unser irdisches Dasein mit Sinn." Das meint bei ihm natürlich besonders die Suche nach Gott und nach Augenblicken der Begegnung mit ihm, aber vielleicht liegen diese auch ganz nah mit unseren persönlichen perfekten Momenten beisammen. Augenblicke, in denen alles stimmt und wir für einen Moment spüren, wie Whitney Houston singt, dass wir mehr sind, als wir glauben.

