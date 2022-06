Wenn im Leben die Luft raus ist Stand: 14.06.2022 09:45 Uhr Ganz plötzlich ruckelt das Fahrrad so komisch über den Weg. Der Hinterreifen ist platt. Gerade als ich den Berg hinauf fahre. Na super. Absteigen. Reparieren? Aber wie?

von Pastor Christoffer Sach

Als ich das letzte Mal einen Platten hatte, war ich sechs Jahre alt. Damals hat mein Vater den Reifen abgebaut. Dann haben wir ein Waschbecken mit Wasser gefüllt und den Reifen dort hineingehalten. Wo es geblubbert hat, da war die Stelle, wo die Luft rauskam. Auf die Stelle haben wir einen Flicken geklebt. Fertig. Aber jetzt, hier am Berg, ist mein Vater nicht da. Ein Waschbecken gibt es auch nicht. Und Flickzeug habe ich natürlich auch nicht dabei.

Platter Reifen als Sinnbild für das Leben

Wer rechnet damit, einen Platten zu haben? Ich muss schieben. Den ganzen Berg hoch. Langsamer gehen. Mir geht die Puste aus und ich muss sogar kurz stehen bleiben. Und dann denke ich: Irgendwie ist dieser blöde platte Reifen gerade ein Sinnbild für mein Leben. Für unser Leben. Manchmal muss man langsamer gehen. Absteigen von dem, was wir bisher immer so gemacht haben. Das kann konkrete Gründe haben, wie eine Trennung oder Krankheit. Manchmal wissen wir gar nicht so genau, woher es kommt und merken nur: Die Luft ist raus! Und dann geht es nur langsamer, Schritt für Schritt, bergauf.

"Mich erinnern, wie das Leben wirklich ist"

Also absteigen und das Fahrrad den Berg hoch schieben. Dabei überlege ich, ob nicht Gott mir mit diesem Platten sagen will: Christoffer, geh' mal langsamer. Es ist jetzt so, wie es ist. Es geht nicht immer fix geradeaus oder bergab. Manchmal ist die Luft raus. Nimm Dir Zeiten zum Luft ablassen und Durchatmen. Nur so kannst du dich neu füllen lassen, mit neuer Luft und Energie. Und ich muss schmunzeln. Und kann mich mit diesem Gedanken anfreunden. Ich bleibe bewusst stehen. Und atme. Drei Zeiten Einatmen, drei Zeiten Luft anhalten, sechs Zeiten Luft ablassen. Und dann kräftig neue Luft in die Lungen. So kann ich besser weitergehen.

Ich werde mir einen neuen Reifen kaufen. Aber egal, wie lange der Reifen nun hält oder nicht, ich werde immer mal wieder absteigen und langsamer gehen. Mich erinnern, wie das Leben wirklich ist. Einatmen und Ausatmen. Und mich neu füllen lassen, mit Gottes Geist und Atem für mein Leben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.06.2022 | 09:40 Uhr