Weltkrebstag: "Du bist nie allein!" Stand: 03.02.2022 16:05 Uhr Weltweit erkranken jährlich über zwölf Millionen Menschen an Krebs - etwa acht Millionen sterben an den Folgen. Am 4. Februar 2022 findet zum 22. Mal der Weltkrebstag statt. Sein Motto lautet "Versorgungslücken schließen".

von Julia Heyde de López

Martin, Deborah, Karin und ich sind Mitglieder im selben "Club", so könnte man sagen. Dabei kennen wir einander gar nicht persönlich, und keiner von uns wäre dort eingetreten, hätten wir die Wahl gehabt. Was uns und viele, viele andere verbindet, ist der Krebs. Martin, Deborah und Karin erzählen online von ihrem Leben mit der Erkrankung, ich lese und höre ihre Beiträge und kann vieles aus eigener Erfahrung nachempfinden.

Meine Erkrankung und Therapie liegen nun schon ein paar Jahre zurück. Und ich denke oft: Die Menschen, die jetzt während der Pandemie so eine Diagnose bekommen, haben so viel zusätzliche Erschwernis. Wenn sie zum Beispiel ihre medizinischen Termine ohne Begleitung, ohne jemanden an ihrer Seite bewältigen müssen. Das ist hart.

Austausch übers Internet

Eine Online-Community ist natürlich kein Ersatz, aber sie kann unterstützen. Martin ermutigt, Träume nicht auf die lange Bank zu schieben, keiner von uns weiß, wie viel Zeit uns auf der Erde gegeben ist. Deborah inspiriert mit ihrer unbändigen Lebenslust - sie tanzt ein paar Takte, sogar wenn sie an Infusionen hängt. Und Karin erzählt von ihrem Glauben. Er habe sie bislang gut durch diese Krankheit getragen, dafür sei sie Gott dankbar. "Auch morgens um vier im Krankenhaus unter Corona-Bedingungen war ich nie völlig allein", so ihr Gefühl.

Das kann ich bestätigen: Gott geht mit durch diese dunklen Täler. Und vielleicht ist auch das eine wichtige Botschaft heute am Weltkrebstag: Du bist nie allein!

