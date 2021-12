Weihnachten in Chile: Grillen und barfuß tanzen im Garten Stand: 16.12.2021 13:30 Uhr Über 30 Grad herrschen in diesen Tagen im südamerikanischen Santiago de Chile. Das bedeutet für Pastor Johannes Merkel und seine deutschsprachige Auslandsgemeinde ein Weihnachten der etwas anderen Art.

von Julia Heyde de López

Die aktuellen Temperaturen in der chilenischen Hauptstadt sind eine Herausforderung für so manche adventliche Tradition: "Wir haben wieder einen Adventskranz gebunden für unsere Kirche, der muss jetzt aber liebevoll jeden Tag mit Wasser besprüht werden. Am vierten Advent war er in den vergan genen Jahren manchmal schon etwas schauerlich anzusehen, weil dann doch sehr viele Nadeln verloren waren", erzählt der Pastor Versöhnungsgemeinde. Und mit dem Weihnachtsbaum verhalte es sich ähnlich. Auch ans Plätzchen backen sei derzeit nicht zu denken. Aber dafür könne man wunderbar Erdbeermarmelade oder Kirschmarmelade kochen. "Unser Aprikosenbaum trägt im Advent immer so stark, dass wir uns mindestens einen Tag Zeit nehmen müssen, ihn zu ernten und die Früchte zu bergen und zu verarbeiten", so Merkel weiter.

In Chile kommt kein Licht ins Dunkle

Johannes Merkel gibt zu: Die feuchtkalte Dezemberdunkelheit vermisst er nicht. Stattdessen denkt er darüber nach, wie unterschiedlich die Weihnachtsbotschaft gepredigt und mit Leben gefüllt wird, je nachdem in welcher Jahreszeit und Welthalbkugel man sich befindet.

Auf der einen Seite merke man, gerade wenn man in der christlichen Tradition sozialisiert sei, dass viele Themen, die uns so vertraut seien, hier überhaupt nicht funktionieren. Also, all dieses "Das Licht kommt ins Dunkle" könne man komplett vergessen, wenn es jeden Tag heller und wärmer werde. Auch diese Besinnlichkeit oder Einkehr, die bei uns viele mit Advent verbänden, dass man es sich zu Hause gemütlich mache, Kerzen anzündet, Lebkuchen isst ... Hier treffe man sich draußen, werfe den Grill an. Hier sei eher die Weihnachtsfreude ein Thema. Und die, müsse er sagen, habe er hier eigentlich neu entdeckt.

"Und dann lebt man Weihnachtsfreude"

Und so machen er und seine Frau in der Heiligen Nacht, wenn das Krippenspiel und die Gottesdienste vorbei sind, laut Musik an und tanzen barfuß im Garten. "Und dann lebt man Weihnachtsfreude. Und apropos Musik, das merkt man auch an den hiesigen Weihnachtsliedern, die viel freudiger sind, viel bewegter, viel rhythmischer als wir das von den eher getragenen Melodien aus europäischen Landen kennen", schwärmt Merkel.

Gesungen und gefeiert wird in der Versöhnungsgemeinde in Santiago de Chile auf Deutsch und Spanisch. Und so ist auch der Weihnachtsgruß von Johannes Merkel zweisprachig: "Feliz Navidad! Cristo está con nosotros y nosotras. Wir freuen uns, dass Jesus geboren ist, und wünschen uns deswegen fröhliche Weihnachten!"

