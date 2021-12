Weihnachten hinter Gittern - Seelsorge ist gefragt Stand: 21.12.2021 09:30 Uhr Knapp 45.000 Menschen büßen derzeit in Justizvollzugsanstalten ihre Haftstrafen ab. Besonders Weihnachten ist keine leichte Zeit für Inhaftierte - viele wären da lieber bei ihren Familien.

von Klaus Böllert

Zusammen unterm Weihnachtsbaum sitzen, zusammen essen, spazieren gehen, Verwandte besuchen - ich mache das gerne an Weihnachten. Michael kann das nicht. Denn er verbringt Weihnachten hinter Gittern: "In weihnachtliche Stimmung kommen ist schwer hier drinne. Da fehlt einiges, die Familie. Man selber denkt daran, was man seiner Familie antut. Solche Gedanken sind halt oft da."

Michael sitzt wegen Brandstiftung in der JVA Neumünster. In diesen Tagen grübelt er viel über sich und seine Taten nach und wie seine Familie ohne ihn Weihnachten feiert. Da sei er in Gedanken bei denen, besuche dann auch die Weihnachtsgottesdienste, wo auch jeder eingeladen sei. Das mache es auch um einiges leichter.

Die Gottesdienste sind zu Weihnachten voller

Das beobachtet auch Gefängnisseelsorger Frank Hattwig. Immer zur Weihnachtszeit steigt der Redebedarf bei den Gefangenen und auch die Gottesdienste zu Weihnachten sind voller als an Sonntagen: "Der Friede sei mit euch. Dieser göttliche Friede ist auch allen Gefangenen zugesagt und nicht nur den Menschen in Freiheit. Das stärkt und tröstet, denke ich, ungemein."

Diesen Trost sucht auch Michael - und wünscht sich einfach gute Nachrichten von draußen. "Das ist einfach nur, dass meine Familie, die ich draußen habe, gesund bleibt, dass die auf sich aufpasst.

Das ist eben doch das Wichtigste. Für alle.

