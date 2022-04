Von Mose und Propheten und Gottes Verheißungen Stand: 26.04.2022 09:17 Uhr "Und er fing an bei Mose und allen Propheten!" Dieser Satz stammt aus Frank Engelbrechts Lieblings-Ostergeschichten aus der Bibel.

von Pastor Frank Engelbrecht

Es ist die Geschichte über die beiden Jünger, die nach der Kreuzigung Jesu aus Jerusalem in die kleine Ortschaft Emmaus fliehen, weil sie allen Glauben verloren haben und um ihr eigenes Leben fürchten.

Auf dem Wege treffen sie den auferstandenen Christus. Aber sie erkennen ihn nicht. Wie auch? Wer vor drei Tagen starb und begraben wurde, von dem erwartet niemand, dass er einem auf der Straße entgegentritt. Und doch ist er da. Er spricht mit ihnen über ihren großen Kummer und ihre Verzweiflung und fängt dabei an bei Mose und den Propheten und Gottes Verheißungen.

Licht Gottes setzt Dunkelheit des Lebens eine Grenze

Toller Seelsorger, möchte ich da sagen, der bei zwei in höchster Seelennot mit biblischen Lehrtexten daherkommt. Aber so ist das nicht. Jesus will die beiden nicht belehren. Er will sie zurücklocken auf die Spur des Lebens. Das tut er mit biblischen Geschichten aus dem Buch Mose und aus den Büchern der Propheten. Diese Geschichten rücken unsere Sicht auf das Leben in ein neues Licht. In das Licht Gottes. Dieses Licht hat Kraft. Wo eben noch Hoffnungslosigkeit herrschte, verspüren wir Kraft verspüren. Wo eben noch Machtlosigkeit uns lähmte, lebt Menschlichkeit auf. Das Licht Gottes setzt den Dunkelheiten unseres Lebens eine Grenze.

Der Tod ist endgültig, aber nicht im Reiche Gottes

Gewiss, wir kennen Willkür; Krieg, Hunger, Tod. Diese Mächte nehmen für sich in Anspruch, am Ende das letzte Wort zu behalten. Am deutlichsten macht das der Tod, der ruft: "Nach mir kommt nichts mehr!" Aber das stimmt nicht. Jedenfalls nicht im Lichte Mose und aller Propheten. Die schenken uns die Gewissheit: Willkür ist grausam, aber Gottes Gerechtigkeit reicht weiter. Der Krieg ist mächtig, aber - in Gottes Namen - der Frieden siegt. Der Tod ist endgültig, aber nicht im Reiche Gottes. Das ist nicht leicht zu verstehen, und das ist schon gar nicht schnell zu verstehen. Denn solche Gewissheit und solchen Glauben lernen wir nicht mit dem Kopf allein, sondern nur, wenn Herz und Seele mitgehen.

Und deshalb braucht der Trost des Auferstandenen für die verzweifelten Jünger auch etwas länger. Und deswegen heißt es: "Und so fing er an bei Mose und allen Propheten!"

