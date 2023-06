Von Meteorologen und Propheten Stand: 28.06.2023 07:15 Uhr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden zunehmend angefeindet, wenn sie auf die Zusammenhänge zwischen aktueller Wetterlage und Klimawandel hinweisen. Michael Ellendorff fordert mehr Respekt.

von Pastor Michael Ellendorff

Ich dachte, ich höre nicht richtig: Meteorologen sind zunehmend üblen Anfeindungen ausgesetzt. Bis hin zu Morddrohungen. Wenn die Forscher etwa auf Zusammenhänge zwischen aktuellen Wetterlagen und dem Klimawandel hinweisen, brennen bei manchen Leuten die Sicherungen durch.

Das ist die alte Geschichte von den Boten, die auf den Hut bekommen, weil sie schlechte Nachrichten überbringen. Gibt's schon in der Bibel. Fast alle biblischen Propheten hatten darunter zu leiden. In Gottes Namen mussten sie unangenehme Wahrheiten verkünden: Wenn ihr so weiter macht, euch mit falschen Mächten einlasst, anstatt Gott zu vertrauen und seine Gebote zu befolgen, wenn ihr Lügen verbreitet – dann wird hier bald alles den Bach runtergehen.

Propheten überbringen Nachrichten, die keiner gern hört

Dafür wurden viele Propheten angefeindet, verfolgt, misshandelt, ins Gefängnis gesteckt. Dabei haben sie sich um den Job nicht mal gerissen. Gott hatte sie mit Beschlag belegt: Du gehst jetzt los und redest in meinem Namen. Auch wenn es keiner gerne hört.

Meteorologen sind Wissenschaftler. Was sie sagen und schreiben, ist fundiert und nachprüfbar. Wetterprognosen zu erstellen, Klimaveränderungen zu beobachten – das ist ihr Beruf. Keiner von denen arbeitet auf eigene Rechnung, verbreitet Lügen oder trickst irgendwie rum. Ihre Arbeit liefert die Grundlagen dafür, dass wir es vielleicht doch noch hinbekommen, das Überleben der Menschheit zu sichern.

Meteorologen sind keine Propheten, aber die Wichtigkeit dessen, was sie tun, hat absolut biblische Ausmaße. Dafür verdienen sie mindestens Respekt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.06.2023 | 10:40 Uhr