Vögel - Gleichnis für die Liebe Gottes Stand: 22.08.2023 13:20 Uhr Es ist Sommerzeit - und auch, wenn man gerade keinen Urlaub hat, ist es eine gute Idee, sich Freiräume zu suchen, in denen die Seele baumeln kann. Sich einfach mal ins Gras legen und die Wolken beobachten.

von Pastor Jörg Arndt

Das Treiben der Vögel verfolgen - den kleinen, scheuen Zaunkönig, die unverschämte Amsel, den hübschen Buntspecht, die Sturm erprobte Möwe. Jesus sagt: "Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?" (Mt 6,26)

"Vertrauen auf den, der für die Vögel sorgt"

Offensichtlich hat Jesus sich auch Zeit genommen, um Vögel zu beobachten, und sie sind ihm zum Gleichnis für die Liebe Gottes geworden. Zum Symbol dafür, dass man sich nicht von seinen Sorgen unterkriegen lassen soll. Sorgen sind Energieverschwendung. Dieses ewige "was wäre, wenn …" raubt nur den Schlaf und blockiert kreative Lösungen. Stattdessen ist Vertrauen angesagt. Vertrauen auf den, der für die Vögel sorgt, und dem wir noch viel mehr wert sind als sie.

"Gott wirft den Vögeln das Futter nicht ins Nest"

Er wird auch Wege finden, um dieses Problem zu lösen, das mir gerade so sehr zu schaffen macht. Natürlich muss ich auch das meine dazu tun. Gott wirft den Vögeln das Futter nicht ins Nest. Aber es arbeitet sich viel besser in einem Grundgefühl des Vertrauens. Wenn ich das habe, kann ich mir auch mal eine kleine Auszeit gönnen, den Wolken und den Vögeln hin-terherschauen und dem himmlischen Vater dafür zu danken, dass er alles so herrlich ein-gerichtet hat. Ihm bin ich wichtig - er wird mir alles zukommen lassen, was ich brauche.

Weitere Informationen Das Rotkehlchen - Großer Sänger vor dem Herrn Ein Rotkehlchen und Jesus sollen sich besonders nahe gekommen sein. Pastor Oliver Vorwald erzählt die Geschichte. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 24.08.2023 | 19:05 Uhr