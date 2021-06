Ankunft und Abreise: Gedanken sammeln und zur Ruhe kommen Sendedatum: 30.06.2021 09:40 Uhr Viele Hamburger starten vom Flughafen aus in die lang ersehnten Ferien. In all dem Trubel gibt es einen Raum, in dem man noch einmal die Gedanken sammeln und zur Ruhe kommen kann: die Kapelle.

von Bischöfin Kirsten Fehrs

Die automatischen Antworten in meinem elektronischen Postfach häufen sich: Ich bin bis zum soundsovielten nicht erreichbar. Nach meinem Urlaub kümmere ich mich gern um Ihr Anliegen. Endlich sind Ferien! Sonne, Wärme, Urlaubsstimmung. Nach Monaten der Unsicherheit und der Corona-Einschränkungen ist Erholung so was von dran. Auftanken, endlich. Also ab in den Norden oder in den Süden - mit Surfbrettern, Schwimmringen und Wanderschuhen.

Am Flughafen ist das Fernweh zuhause

Am Flughafen trifft man inzwischen wieder viele von diesen Reiselustigen. Ja, am Flughafen ist das Fernweh regelrecht zuhause - zwischen einer Prise Kerosin und Kofferstapeln. Da liegt Spannung in der Luft: Gibt es Traumwetter? Haben wir ein gutes Hotel ausgesucht? Lässt uns das Virus in Ruhe? Hoffentlich wird alles gutgehen mit den alten Eltern, die dieses Mal zu Hause bleiben. So viele Erwartungen ruhen auf den kommenden Wochen, auf die sich alle so freuen. Allemal die Kinder, die es gar nicht abwarten können, anzukommen. Mütter und Väter wissen genau: Die Abreise und die Rückkunft sind die anstrengendsten Tage. Möge bloß hier alles glatt gehen.

Die Flughafenkapelle ist ein stiller Ort im Trubel

In all dem Trubel nun gibt es am Hamburger Flughafen einen Raum, in dem man noch einmal die Gedanken sammeln und zur Ruhe kommen kann: die Flughafenkapelle. Sie liegt unscheinbar ein wenig abseits und lässt den Blick frei auf die Startbahn. Ein Ruhepol inmitten des Trubels. Ein stiller Ort, an dem Gott wohnt. Mit seinem Segen. Und seinem: Fürchte dich nicht. Viele vertrauen sich ihm hier an - mit ihrem Dank, mit ihrer Flugangst. Der Bitte, er möge mittragen, was vielleicht schon viel zu lange unerträglich geworden ist. In einem altchristlichen Segenswunsch heißt es: "Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist."

Ich wünsche Ihnen von Herzen einen glücklichen, wundervollen Urlaub, Rast und Freude für Leib und Seele. Und auch wenn Sie daheimbleiben, begleite Sie der alte Segenswunsch: "Bis wir uns wiedersehen, möge Gott seine schützende Hand über Dich halten."

