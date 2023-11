"Und dann gibt es da noch die 'November-Zeit'" Stand: 07.11.2023 07:18 Uhr Spekulatius und Dominosteine gibt es schon seit September, vergangenes Wochenende haben die ersten Weihnachtsmärkte geöffnet. Es scheint, dass die Vorbereitung auf Weihnachtsfest immer früher beginnt.

von Theologin Jacqueline Rath

"Nein, nein, ich will das noch nicht. Es ist noch nicht die Zeit für diese Vorfreude." So protestiert es in meinem Kopf, als ich kürzlich durch ein Hamburger Einkaufszentrum laufe. Die Lichterketten, die von der Decke hinunterhängen, leuchten schon, die künstlichen Tannenbäume sind aufgestellt – immerhin sind ihre Lichter noch aus. Doch auch in den Geschäften komme ich an Geschenksets und Weihnachtsdeko nicht vorbei.

"Vorfreude auf die Vorfreude klingt verrückt"

Tja, wie nennt man diese Zeit nun? Wenn die Adventszeit für viele - und auch für mich - die Vorfreude auf Weihnachten ist, was ist dann jetzt? Die Zeit der Vorfreude auf die Vorfreude? Das klingt schon ein wenig verrückt. Aber vielleicht ist das ja ein wenig so. Wenn ich jetzt noch darauf verzichte die leuchtenden Sterne ins Fenster zu hängen - was bei der Novembertristheit echt schwer fällt - und wenn ich an den Spekulatius im Supermarkt vorbei gehe, dann ist die Freude in der Adventszeit noch viel größer - und Weihnachten erst!

Alles hat seine Zeit, alles hat seine Stunde

Alles hat eben seine Zeit. So steht es schon in der Bibel. Vielleicht gab es auch zu biblischen Zeiten schon ungeduldige Menschen. "Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit", so heißt es im Alten Testament. "Zum Weinen, zum Lachen, zum Klagen und Tanzen."

"In 25 Tagen darf es adventlich werden"

Und ich meine, das gilt auch heute: Es gibt eine Zeit für die Weihnachtsfreude und es gibt eine Zeit der Vorfreude darauf. Und dann gibt es da noch die "November-Zeit", die mit alle dem noch nichts zu tun hat und ganz für sich steht. Für einen Herbstspaziergang im bunten Laub, für den Laternenumzug und für die Martinsgans. Und erst in 25 Tagen darf es dann auch adventlich werden.

