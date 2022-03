Ukraine-Krieg: "Sucht den Frieden und tut alles dafür" Stand: 08.03.2022 17:05 Uhr Verwackelte Handy-Aufnahmen, brennende Häuser, Mütter mit ihren Kindern auf überfüllten Bahnhöfen. Stündlich erreichen uns neue Bilder aus dem Krieg in der Ukraine.

von Theologin Jacqueline Rath

Die Informationsflut ist in diesen Tagen manchmal nur schwer auszuhalten. Er macht mir Angst, dieser Krieg in meinem Europa. Und ich bin nicht allein.

Wie unzählige andere meiner Generation bin auch ich in Friedenszeiten aufgewachsen. Jetzt sehe ich, wie kostbar und zerbrechlich der Frieden sein kann. "Sucht den Frieden und jagt ihm nach", das hat der heilige Benedikt vor rund 1.500 Jahren gesagt. Nicht: "Hört doch mal auf zu streiten!" Sondern, sucht den Frieden. Tut alles dafür, jagt ihm nach!

Die sinnlose Gewalt in der Ukraine stoppen

Wenn ich in diesen Tagen von den vielen Demonstrationen für den Frieden lese, dann kommt mir immer wieder dieses Zitat in den Sinn. Es sind Menschen, die genau für diese Botschaft auf die Straße gehen. Tut alles für den Frieden! Stoppt die sinnlose Gewalt!

Und auch in den Kirchen wird für den Frieden gebetet. Viele Menschen kommen und zünden Kerzen an. In einem der Friedensgebete heißt es: "Lass Liebe über den Hass siegen und erweiche die Herzen derer, die den Frieden nicht mehr schätzen wollen."

Hoffnung auf Frieden verbindet

Demonstrationen und Gebete. Manche hadern mit beiden. Sie Fragen: "Und was nützt das alles den notleidenden Menschen? Es ändert doch nichts an deren Situation." Ja, das mag sein. Zumindest nicht von jetzt auf gleich. Und diese Spannung ist schwer auszuhalten. Und doch, wer weiß, was es bewirken kann, wenn wir gemeinsamen für den Frieden auf die Straßen gehen, wenn wir für den Frieden beten? Ich weiß es nicht. Aber es ist die Hoffnung darauf, dass es helfen wird. Eine Hoffnung, die mich mit vielen Menschen gerade verbindet, eine Hoffnung auf Frieden.

