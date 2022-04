Singen hilft gegen die Angst Stand: 12.04.2022 09:00 Uhr Kiew, Anfang März: Frauen, Kinder, alte Männer fliehen aus ihren Wohnhäusern in die Metro-Stationen der Hauptstadt der Ukraine. Dort singen sie sich Mut zu - gegen die Angst.

von Pastorin Claudia Bruweleit

Die Menschen suchen Schutz vor den russischen Bomben, die auf ihre Häuser abgeworfen werden und in den Straßen explodieren. Sie richten sich mit Decken und Zelten auf eine lange Wartezeit ein. Eine alte Frau sitzt auf einer der Bänke und strickt. Um sie herum Gesang. Irgendjemand hat ein Lied angestimmt und viele stimmen mit ein. Es scheint ein gesungenes Gebet zu sein. Zu sehen ist diese kleine Szene bei Twitter. Jemand hat es ins weltweite Netz gestellt. Ich kann den Text nicht verstehen aber ich spüre: Hier singen Menschen gegen die Angst. Sie singen sich Mut zu.

Gemeinsames Singen und Beten verbindet

Mich berührt diese Szene. Singen gegen die Angst. Wer singt, ist für diesen Moment ganz beschäftigt mit dem Vorgang des Singens. Der Atem konzentriert sich und wird zu Tönen, zu Klang. Wenn ich Angst habe, singe ich manchmal ein Stück aus unserer Gottesdienstliturgie: "Kyrie Eleison: Herr, erbarme dich." Damit wird Christus gerufen. Wir glauben: Christus ist uns nahe, wenn wir gemeinsam singen und beten.

Martin Luther: "Wer singt, betet doppelt"

In der Karwoche singen wir in unseren Kirchen Lieder, die an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnern. Er ist Gottes Sohn, hat gelitten und ist gestorben - genauso wie wir Menschen. Er hat Angst empfunden und Schmerz und Verlassenheit ertragen und ist umgebracht worden am Kreuz. Aber Gott hat ihn auferweckt zu neuem Leben. Auch in unserer Angst haben wir die Hoffnung, dass Gott die Situation wenden wird. "Wer singt, betet doppelt", sagte Martin Luther einmal. Im gesungenen Gebet geht es nicht so sehr um die Worte, den Liedtext. Auch nicht um die Töne, die dürfen ruhig schräg kommen. Es geht darum, es einfach zu tun. Mit Gott in Kontakt kommen. Menschen singen, summen, brummen und erfahren, dass ihre Gefühle einen Weg hinaus ins Weite finden.

