Margot Käßmann: "Beten verändert die Welt" Stand: 15.03.2022 11:25 Uhr Krieg in der Ukraine, Schreckensnachrichten, Aufrüstung … Wie können Menschen in dieser Situation wieder Hoffnung und Orientierung bekommen? Das thematisiert die neue Folge des Podcasts "Mensch Margot".

von Pastorin Susanne Richter

Die Theologin und Pazifistin Margot Käßmann spricht darin mit Moderator Arne-Torben Voigts über die Friedensbewegung, die gerade ein Revival erlebt: "Sie ist da. Sie ist da in vielen großen Friedensdemonstrationen, in vielen Kirchen, und auch das macht was mit Dir. Für den Frieden zu beten verändert ja auch Dich. Du fühlst dich dann nicht so hilflos. Sondern hast das Gefühl, Du kannst das vor Gott bringen."

Das Gebet als Kraftquelle

Gemeinsam aufstehen gegen Gewalt und das Gebet als Kraftquelle. "Ich habe gelesen, beten bedeutet: Wir sind nicht sprachlos. Auch ein schöner Satz. Und ja, Beten verändert die Welt auch, weil andere wissen, dass wir für sie beten. Dass wir sie nicht vergessen, dass wir an sie denken", so Käßmann.

Käßmann: "Kriege müssen auch wieder beendet werden"

Auch wenn die Logik der Angst uns gerade vormacht, dass uns mehr Waffen helfen könnten. Margot Käßmann bleibt ihren Werten treu. Sie sagt, es gebe nur einen Weg. Zurück zum Dialog. Sie wolle den Menschen sagen: "Es gibt Hoffnung. Kriege müssen auch wieder beendet werden." Sie hoffe, dass Putin gestoppt werde. Dass die Diplomatie wieder ihre Sprache fände und nicht nur die Waffen. Und diese Hoffnung würde ich gerne weitergeben. Die Hoffnung müssten wir behalten.

"Mensch Margot", ein Podcast über den Krieg in der Ukraine, der Hoffnung machen will. Trotz alledem. Nachzuhören ab morgen Abend auf radiokirche.de.

