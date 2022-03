Ukraine-Krieg: Christliche Kirchen bieten Krisentelefon an Stand: 08.03.2022 12:00 Uhr Menschen, die Krieg miterlebt oder Zukunftsängste haben, können ihre Sorgen mitteilen und sich austauschen. Das Krisentelefon der Kirchen in Kooperation mit dem NDR bietet vom 9. bis zunächst 22. März Seelsorge-Gespräche an.

von Pastorin Susanne Richter

"Ich muss ständig Nachrichten gucken. Es macht mich völlig fertig." So ähnlich höre ich das gerade von vielen Seiten. Junge Menschen mit Zukunftsangst, Senioren, bei denen alte Erinnerungen aus dem Krieg hochkommen. Manche fühlen sich diffus traurig oder wie betäubt. Es ist wichtig, dass wir aktiv werden, habe ich am Wochenende gedacht.

Krieg in der Ukraine: Krisentelefon hilft bei Ängsten

Dass wir uns kümmern, um die Menschen in der Ukraine aber auch um unsere Seele. Das ist nicht egoistisch. Nur so können wir überhaupt helfen. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass das Zentrum für Seelsorge und Beratung in Hannover jetzt ein Krisentelefon eingerichtet hat. Für alle Menschen, die gerade merken, dass die Belastung zu groß wird.

Seelsorgerinnen und Seelsorgern haben ein offenes Ohr

Die nächsten zwei Wochen ist das Krisentelefon jeden Tag zwischen 15 und 21 Uhr mit ausgebildeten ausgebildeten Seelsorgerinnen und Seelsorgern besetzt. Der Anruf unter der Nummer (0800) 111 20 17 ist kostenfrei. Wer sich nicht sicher ist, ob er oder sie anrufen soll: Bitte denkt daran, Sorge für die Seele hat was mit Selbstfürsorge zu tun und mit Selbstliebe. Und Sprechen hilft.

