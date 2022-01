"Tritt ein" - Einladung mit einem mulmigen Gefühl Stand: 27.01.2022 14:59 Uhr Tritt ein! Die Kirche ist offen. Und darüber ein Bild einer weit geöffneten Tür. Zu finden ist dieses Zeichen an ein paar hundert katholischen und evangelischen Kirchen im ganzen Norden und natürlich auch in Hamburg.

von Theologin Jacqueline Rath

Es will sagen: Komm rein. Schau dich um. Gönne dir einen Moment der Ruhe, einen Moment zur Besinnung oder zum Gebet. In den vergangenen Wochen beschleicht mich beim Anblick dieses Schildes jedoch ein mulmiges Gefühl. "Tritt ein", dazu ermutigen die Schlagzeilen rund um meine katholische Kirche in der letzten Zeit nun nicht gerade. Im Gegenteil. Etliche Menschen sind von ihrer Kirche enttäuscht, viele treten aus oder machen von vornherein einen Bogen um sie. Nein, es ist nicht leicht in dieser Zeit katholisch zu sein, in der immer mehr Verstrickungen in die Grausamkeiten von sexuellem Missbrauch ans Tageslicht kommen. So viel Leid macht sprachlos.

Und doch ist da diese Einladung: "Tritt ein". Ja, ich bleibe in meiner Kirche. Weil ich an ihre Botschaft glaube; an das Evangelium, an die Liebe Jesu Christi und an ein Ende, das alles Leid von uns nimmt. Ich lebe aus diesem christlichen Glauben aber ich kann es nicht alleine tun. Ich brauche die Gemeinschaft, den Austausch mit anderen Menschen, die Feier des Gottesdienstes.

Vergangenes lässt sich nicht ungeschehen machen

Was die institutionelle Seite angeht weiß ich, wie viel heute dafür getan wird, damit Kindern und Jugendlichen nie mehr solch ein Leid zugefügt wird. Schutzkonzepte, Präventionsschulungen und Fortbildungen sind inzwischen Pflicht. Vergangenes kann nicht wieder ungeschehen gemacht werden, es beschämt. Aber das Hier und Jetzt und die Zukunft haben wir in der Hand.

"Tritt ein - die Kirche ist offen": Das Schild ist für mich in diesen Tagen mehr denn je eine Einladung von Gott selbst. Schließlich ist es sein Haus. Und all meine Sorgen, Nöte und Ängste darf ich hier im Gebet vor ihn bringen. Ich bin gewiss: Gott ist da.

