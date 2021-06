"The Show Must Go On" im Fußball Sendedatum: 26.05.2021 09:40 Uhr Weinende Fans, geschockte Spieler nach dem Kollaps von Christian Eriksen - es sind Szenen in einem Fußballstadion, die keiner vergisst. Viele fanden es nicht richtig, das EM-Spiel gegen Finnland fortzusetzen.

von Pastor Michael Ellendorf

Ich erzähle Ihnen mal eine für mich sehr denkwürdige Begebenheit. Da war ich als Pastor noch einigermaßen grün hinter den Ohren. Es war Heiligabend; ich war top konzentriert und nicht wenig aufgeregt. Eine volle Kirche. Alles klasse.

Mittendrin erlitt einer der Besucher eine Herzattacke, sackte zusammen, hatte Schmerzen, war kurzzeitig nicht ansprechbar. Für einen Moment war ich da vollkommen konfus. Und bin meinem damaligen Kollegen bis heute sehr dankbar, der sofort aufstand und sagte: The Show Must Not Go On. Ende des Gottesdienstes.

Keine Veranstaltung ist wichtiger als das Wohl eines Menschen

Bei den Paar Gelegenheiten seitdem habe ich dann immer so reagiert: Wir machen jetzt nicht einfach weiter und tun so, als wäre nichts geschehen. Keine Veranstaltung, auch kein Gottesdienst ist wichtiger als das Wohlergehen eines Menschen. Es ist kein Zufall, dass mir diese Jahrzehnte zurückliegende Geschichte jetzt eingefallen ist. Am vergangenen Sonnabend war es, beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit bricht der dänische Spieler Christian Eriksen aus heiterem Himmel zusammen.

Regeln der UEFA sind fragwürdig

Er muss noch auf dem Rasen reanimiert werden. Glücklicherweise gelingt das. Sein Zustand kann so weit stabilisiert werden, dass er ins Krankenhaus transportiert werden kann. Und? Nicht einmal zwei Stunden später wird das Spiel wieder angepfiffen. Und zu Ende gespielt. Egal, wer sich wieso und warum dafür ausgesprochen hat, egal, welche bescheuerten Regeln die UEFA herangezogen hat: So etwas darf nie und nimmer passieren. The Show Must Go On? Blödsinn! Respektlos ist das und hartherzig.

