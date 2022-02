Sturmhelden: Menschen und Tieren trotzen der Naturgewalt Stand: 17.02.2022 13:20 Uhr Sturmtief "Ylenia" ist über Norddeutschland hinweggefegt. Helfer sind unentwegt im Einsatz. Die Schäden fallen geringer aus als zunächst befürchtet. Dafür geht im Regional- und Fernverkehr so gut wie nichts.

von Klaus Böllert

Wie sich die Baumkronen biegen, der Regen an die Fensterscheiben klatscht und sich Sekunden der Ruhe mit laut aufheulenden Böen abwechseln. Ich finde es faszinierend, dem Sturm zuzusehen - aus einem sicheren warmen Zimmer heraus. Was ich auch höre: Tatütata. Immer wieder. In Gedanken bin ich bei anderen, deren Keller volllaufen. Hoffentlich nichts Schlimmeres. Und ich bin sehr dankbar, dass ich wissen darf, die wären auch für mich da. Haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und Männer, die es sich gerade jetzt nicht gemütlich machen, sondern da draußen im Sturm Dienst tun. Großartig.

Feuerwehr und Vögel als Sturmhelden

Und dann sehe ich noch andere Helden. Wagemutig auch sie. Durchgerüttelt vom Sturm. Es geht hin und her. Sie krallen sich an schwankende Äste. Und wenn sie eine Böe erwischt: Flügel raus und in einem Bogen, der jeder Achterbahn Ehre machen würde, trotzen sie der Naturgewalt. Ich rede von den Meisen, die wie jeden Tag zu meinen beiden Vogelfutterstellen fliegen. Furchtlos? Ich bin da nicht sicher. Ach ja, und die Rotkehlchen kommen auch noch. Bleiben aber in Bodennähe. Wie wunderbar sind die Werke der Schöpfung, steht in der Bibel. Aber der Mensch als Krone der Schöpfung? Nicht in der Luft. Nicht im Sturm.

Und so habe ich heute zwei ganz unterschiedliche Sturmhelden: Die Feuerwehr mit ihren großen Wagen und die kleinen Vögel vor meinem Fenster.

Weitere Informationen Sturmtief "Ylenia": Verkehrsbehinderungen und ein Toter Große Teile des Bahnverkehrs im Norden liegen derzeit still. Der Sturm forderte ein erstes Todesopfer in Niedersachsen. mehr

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Radiokirche bei N-JOY | 17.02.2022 | 20:15 Uhr