Stoßgebet kann im Stau Gelassenheit geben Stand: 08.09.2021 14:35 Uhr Es gibt immer mehr Autos auf Deutschlands Straßen. Die Pkw-Zulassungszahlen sind bundesweit gestiegen - auch in Hamburg. Nach Berlin ist die Hansestadt Stau-Hauptstadt Nummer zwei.

von Theologin Jacqueline Rath

Stau - mal wieder. Wer in Hamburg mit dem Auto unterwegs ist braucht oft eine Engelsgeduld. Egal ob in der Stadt am Dammtor, um die Alster, auf der Elbchaussee oder am Stadtrand. Überall Baustellen und verstopfte Straßen. Da braucht es gute Nerven.

Sechs Minuten pro Kilometer im Stau

Verkehrsexperten sagen, dass man in einem Stau durchschnittlich sechs Minuten pro Kilometer braucht. Es geht weiter, auch wenn man es kaum merkt. Und irgendwann ist jeder Stau zu Ende. Und trotzdem ist es anstrengend im Stau zu stehen. Das Gefühl, nicht weiterzukommen, auf der Stelle zu stehen und womöglich auch noch unter Zeitdruck zu geraten weil der nächste Termin wartet. Und dann auch noch die Sorge, dass irgendjemand nicht aufpasst und es zu einem Unfall kommt.

Stoßgebet kann Gelassenheit geben

Wenn in meinem Kopf diese Gedanken kreisen hilft nur noch eins: Ganz tief durchatmen. Und vielleicht ein Stoßgebet zum Himmel senden, wie dieses: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann; gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mit einem solchen Gebet löst sich zwar kein Stau auf, aber ich selber werde ruhiger. Und wie gesagt: Irgendwann ist jeder Stau vorbei. Irgendwann geht es wieder weiter. Ganz sicher!

