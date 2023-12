"Stille Nacht" und Co - Weihnachtslieder erobern deutsche Stuben Stand: 14.12.2023 11:45 Uhr Im 18. und 19. Jahrhundert erobert das weihnachtliche Liedgut deutsche Stuben - es erklingen "Stille Nacht", "Vom Himmel hoch" und "Es ist ein Ros entsprungen". Aber: Was ist das älteste Weihnachtslied?

von Pastor Oliver Vorwald

Bethlehem bei den Hürden. Hier tut sich in der ersten Weihnacht der Himmel auf. Etwas verblüfft blicken die Hirten um sich. All die kleinen und großen Engel steigen herab, formieren sich zu einem Chor. Kein Witz. So erzählt es Lukas, Chronist der Weihnachtsgeschichte (Lk 2). Der Erzengel Michael zählt an und dann stimmen die himmlischen Heerscharen das allererste Weihnachtslied "Ehre sei Gott in der Höhe" an.

Das älteste Weihnachtslied kommt aus Niedersachsen

Der Lobgesang der Engel aus der ersten Weihnacht. Er gehört heute zur Liturgie im Gottesdienst. Die Gemeinde singt diesen Jahrtausendealten Vers beinahe jeden Sonntag. Weitere besonders frühe Weihnachtslieder sind sogenannten Leisen. Das sind einstrophige Chor-Gesänge, auf welche die Gemeinde mit dem Ruf antwortet: "Kyrieleis; Herr, erbarme dich". Eine der ältesten Weihnachts-Leisen kommt übrigens aus Niedersachsen. Sie heißt "Gelobet seist du, Jesu Christ", ist im Jahr 1380 im Kloster Medingen entstanden. Es ist übrigens Martin Luther, der dem Typus weitere, entscheidende Impulse gibt. Und das geschieht mit "Vom Himmel hoch (1535)", das die Weihnachtsgeschichte von Jesu Geburt in Liedversen erzählt. Ihren festen Platz im Familienkreis, in der guten Stube, finden diese Stücke aber erst später, im 18. und 19. Jahrhundert. Damals entstehen "O du fröhliche" und "Stille Nacht", Volkslieder.

"Last Christmas" und "Jingle Bells" sind keine Weihnachtslieder

Im 20. Jahrhundert sind es dann Kino und Popmusik, die neue Akzente setzen. Aber "White Christmas", "Jingle Bells" und "Last Christmas" sind streng genommen übrigens keine Weihnachtslieder. Da geht es um Schnee, eine Schlittenfahrt oder eine verlorene Liebe. Das Siegel "Weihnachtslied" sprechen Musikwissenschaftler nur solchen Kompositionen zu, in denen die Geburt Jesu gefeiert wird. Nachts bei den Hürden, im Stall von Bethlehem.

