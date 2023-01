Stark und schwach: "Ich habe zwei Hunde in mir" Stand: 19.01.2023 13:44 Uhr "Wie geht's Dir so?", frage ich diese Tage einen alten Bekannten. "Gut. Und selber?" so antwortet er meistens. Diesmal aber nicht. Sondern ganz anders. Sieghard Wilm über Stärke und Schwäche.

von Pastor Sieghard Wilm

Er erzählt: "Ich habe zwei Hunde in mir. Die streiten miteinander. Manchmal ist der eine lauter, dann der andere". Ich verstehe zuerst nicht und frage nach: "Was für Hunde meinst du?" Die Antwort: "Der eine Hund in mir ist abgekämpft und müde, gekränkt und traurig. Faul liegt er herum und will nur noch in Ruhe gelassen werden. Der andere Hund in mir hat Lust aufs Leben, seine Nase ist neugierig auf Spaß und schnuppert schon den Frühling". Und? Was machst du nun mit den beiden Hunden in dir so?, frage ich und lasse mich auf das Spiel mit diesem Bild ein.

"Ich versuche, das alte faule Tränentier in mir nicht zu füttern. Keine Leckerli mehr für den alten stinkenden Köter. Und den lebenslustigen Welpen in mir, der noch auf wackeligen Beinen steht, versuche ich groß zu ziehen und stark zu machen."

Unterschiedliche Gefühle wie Licht und Finsternis

Ich habe über dieses Bild lange nachgedacht und ich muss zugeben, dass es auch in mir manchmal unterschiedliche Gefühle gibt, die miteinander im Streit liegen wie zwei Hunde, wie Licht und Finsternis. Dann bin ich uneins mit mir selbst und das schwächt mich.

"Ungern geben wir zu, wenn wir uns schwach fühlen"

Aber wer will schon schwach sein? Stärke gilt doch alles. Ungern geben wir zu, wenn wir uns schwach fühlen. Einer der sehr offen über seine Schwäche reden konnte, war der Apostel Paulus. Er schreibt sogar einmal in einem Brief: "Ich rühme mich der Schwachheit". Genau diese Offenheit hat ihn so überzeugend stark gemacht, dass er viele Menschen stärken und trösten konnte. Paulus hat einen Gott erfahren, der spricht: "Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig".

Das Tränentier am besten nicht füttern

Das ist ein großer Trost für alle, die mit ihren eigenen Schwächen im Streit liegen. Ja, wir dürfen zugeben, wenn wir schwach sind, müde, gekränkt und traurig. Aber das ist doch nicht alles, was in uns steckt, oder? Wenn ich mein Tränentier in mir heulen höre, dann nehme ich den Ratschlag meines alten Bekannten an: nicht füttern!

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 20.01.2023 | 09:40 Uhr