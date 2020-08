Sendedatum: 21.08.2020 10:40 Uhr

"Sea Watch 4" ist auf Mission Leben retten von Julia Heyde de López

Vor wenigen Tagen ist sie von einem spanischen Hafen aus zu ihrem ersten Einsatz gestartet - die "Sea Watch 4", das Rettungsschiff vom Bündnis "United4Rescue". Ihre Mission: Leben retten. Denn immer noch ertrinken Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer. Und das christliche Abendland bleibt größtenteils untätig.

Evangelische Kirche kauft ehemaliges Forschungsschiff

"Wir schicken ein Schiff!" Bis diese Idee Wirklichkeit wurde, hat es fast ein Jahr gedauert. Ende 2019 wurde das Bündnis, initiiert von der Evangelischen Kirche in Deutschland, gegründet. Mit Spendengeldern konnte im Winter ein ehemaliges Forschungsschiff gekauft und umgebaut werden. Unter anderem bekam es eine Krankenstation. Auf der arbeitet jetzt ein Team von "Ärzte ohne Grenzen", bereit, sich um die von der Flucht geschwächten Menschen zu kümmern.

Bedford-Strohm: "Politik des Wegsehens nicht hinnehmen"

Einer, der das Projekt maßgeblich mit vorangetrieben hat, ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. "Europa soll sehen, dass die Politik des Wegsehens nicht mehr tatenlos hingenommen wird", sagt er. Tausende Unterstützerinnen und Unterstützer seien im Herzen jetzt mit auf dem Schiff.

Stimmt, auch ich bin in Gedanken dabei. Und ich weiß, im Grunde ist es so einfach: "Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt." Das weiß doch jeder hier an Nord- und Ostsee.

