Purim erinnert an die Errettung des jüdischen Volkes Stand: 07.03.2023 09:00 Uhr Purim am 7. März ist ein Freudenfest. Der Tag erinnert an die Errettung des jüdischen Volkes in der persischen Diaspora im 5. Jahrhundert vor Christus. In Israel ist an Purim Feiertag.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Heute ist Fasten verboten. Und Trauerreden halten auch. Denn heute ist ein Festtag; heute darf so viel Alkohol getrunken werden, dass sich Gut und Böse nicht mehr unterscheiden lässt. Es wird gesungen, getanzt und gelacht. Zumindest in jüdischen Gemeinden ist das der Fall, denn heute ist Purim - ein ausgesprochen fröhliches und buntes Fest.

An Purim wird das Leben gefeiert

Purim ist hebräisch und bedeutet "Los". Denn es gab mal einen Machthaber, vor langer Zeit, Haman hieß der, und der hatte einen Tag ausgelost, an welchem Jüdinnen und Juden getötet werden sollten. Das lässt sich in der Bibel im Buch Esther nachlesen: Esther hatte diesen Machthaber geschickt ausgebootet und damit Jüdinnen und Juden gerettet. Daher wird an Purim alles Schlechte ausgeblendet und das Leben gefeiert.

Eine Festordnung, die auch Bedürftige im Blick hat

Was mir richtig gut gefällt: Es gibt in jüdischen Gemeinden so etwas wie eine Festordnung. Verschiedene Gebote sind zu erfüllen, zum Beispiel ausgelassen zu feiern, festlich zu speisen und dabei, wie erwähnt, ruhig etwas Alkohol zu trinken, aber auch an Bedürftige zu denken, sie zu unterstützen, zu spenden. Denn richtig freuen lässt es sich dann, wenn auch andere nicht vergessen werden.

Ich bekomme schon gute Laune, wenn ich nur daran denke, wie Jüdinnen und Juden heute feiern, und vielleicht steckt es mich ja an und ich werde auch das ein oder andere Festtagsgebot heute umsetzen. Ich wünsche allen ein fröhliches Purim.

