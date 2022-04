Psalm 23: Sehnsucht nach Aufatmen und Durchatmen Stand: 26.04.2022 16:00 Uhr "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln." Einer der bekanntesten Texte der Bibel. Tief verankert im Gedächtnis vieler Menschen, ist dieser berühmte 23. Psalm.

von Bischöfin Kirsten Fehrs

"Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser." Bilder entstehen vor dem inneren Auge von sattem Grün, von glücklichem Leben. Auch in Stadtmenschen wecken die Worte wohl Sehnsüchte nach Aufatmen und Durchatmen, nach frischer Luft in jeder Hinsicht: "Er erquicket meine Seele." Schon dieses Wort: Erquicken! Das heißt: "keck machen", lebendig, munter, mutig. Das hat etwas Aktives, geradezu Freches. Ja, eine kecke Seele, die sich was traut, die kann ich gut gebrauchen in diesen Zeiten, in denen wir so ausgelaugt sind von einer Pandemie mit all ihren Spannungen und Sorgen; von diesem Krieg, der so ratlos und wütend macht und so viele Fragen für die Zukunft stellt. Ganz zu schweigen vom Klimawandel, von dem wir alle wissen, welche Katastrophe da beginnt: Aber wie soll man das denn auch noch schaffen?!

Finster ist das Tal, wenn man durch Schmerz und Angst geht

"Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück." Finster genug ist das Tal, natürlich. Nicht nur für Ukrainerinnen und Ukrainer, die innerlich ganz in ihrem Land und bei ihren Liebsten sind und äußerlich versuchen, anzukommen an ihren Zufluchtsorten, viele auch bei uns in Hamburg. Finster ist das Tal, wenn man durch Schmerz und Angst geht und nicht weiß, ob es je wieder gut wird. Oder jedenfalls besser.

Innerer Reichtum kann Bedrohungen standhalten

Die kecke Seele weiß um das Unglück, aber sie fürchtet es nicht. Sie kennt die Sorge um den Frieden, um die Demokratie oder auch um die Preise. Aber sie lässt sich die Zuversicht nicht nehmen. "Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich." In allem, was das Leben mir zumutet - das glaubt dieser Psalm mit waghalsigem Mut - in allem ist da ein Gott, der es gut mit mir meint. Wie ein Hirte, dem seine Herde zutiefst am Herzen liegt. "Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein." Was für ein kraftvolles und tröstliches Bild! Innerer Reichtum, der den Bedrohungen standhält. Dieses Bild hat schon viele Menschen durch schlimme Zeiten begleitet. "Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar."

Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsfrohen Tag.

