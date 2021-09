Prostitution: Weniger Schutz und Rechte in der Illegalität Stand: 02.09.2021 13:45 Uhr Nach dem Verbot von Zwangsprostitution, will die Frauen-Union der CDU noch einen Schritt weitergehen. Sie macht sich in einem Leitantrag für ein generelles Verbot von Prostitution stark.

von Pastor Sieghard Wilm

Die Herbertstraße ist eine der bekanntesten Straßen auf St. Pauli. Als Pastor im Rotlichtviertel gehe ich fast täglich an dieser kopfsteingepflasterten Gasse vorbei. Große Schilder weisen darauf hin, dass Frauen und Minderjährigen der Zutritt verboten ist. In der Herbertstraße sitzen hinter Schaufenstern Frauen auf Barhockern unter Rotlicht und bieten ihre Körper den Freiern an.

Ich sehe Männer hinter den Sichtblenden verschwinden. Mal verschämt mit rotem Kopf, mal in aufgekratzter Stimmung im Rudel gröhlend. Über Jahrhunderte haben Pastoren in ihren Predigten das Geschäft mit dem Sex verurteilt. Doch ohne Erfolg.

Forderungen nach generellem Verbot von Prostitution

Immer wieder wird lautstark gefordert, Prostitution doch ganz zu verbieten. So auch jetzt gerade wieder in dieser Woche. Und auch ich werde gefragt: Was sagst du als Pastor dazu? Ich sehe, wie viel Schaden die Sexarbeit an der Seele anrichten kann. Es braucht Hilfsangebote und Ausstiegsmöglichkeiten.

Und die gibt es. Gott sei Dank. Seit vielen Jahren arbeitet die kirchlich-diakonische Einrichtung "Sperrgebiet" für und mit den Frauen in der Prostitution. Der Ansatz ist die "akzeptierende Arbeit": Sozialarbeiterinnen beraten und helfen den Frauen, die anschaffen gehen. Sie sind die Schwächsten und Schutzbedürftigsten im System, das von Männern dominiert wird.

Weniger Schutz und Rechte in der Illegalität

Ich meine, mit einem generellen Verbot der Prostitution wäre nichts gelöst. Das Geschäft mit dem Sex würde in die Illegalität abgedrängt. Die Frauen wären schutzloser und rechtloser als jetzt. Zwangsprostitution allerdings muss aufgeklärt und Menschenhandel muss bekämpft werden.

Ich denke daran, wie sich Jesus an die Seite verachteter Menschen am Rande der Gesellschaft gestellt hat. Auch Prostituierte waren seine Jüngerinnen. Er hat sie mit echter Liebe betrachtet und ihnen die Würde gegeben, die andere ihnen genommen hatten. Um diese Frauen nicht zu vergessen, haben wir ein großes Ölbild mit einer Szene aus der Herbertstraße in der St. Pauli Kirche.

