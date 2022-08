Der CSD ist in der Lübecker Marienkirche angekommen Stand: 15.08.2022 09:30 Uhr Queeres Leben gehört in die Öffentlichkeit, sagt Christian Till. Er ist Vorsitzender des Vereins, der in Lübeck nächste Woche die Pride Week mit dem Christopher Street Day (CSD) auf die Beine stellt.

von Pastorin Susanne Richter

Offen queere Liebe leben, angstfreie Coming-outs sind leider immer noch keine Selbstverständlichkeit überall: "Wenn ich mir mit meinem Partner 'nen Kuss zum Abschied gebe in einem Café, dann hat das 'ne gewisse Öffentlichkeit und wir wollen uns nicht schämen müssen dafür oder das mal so versteckt machen müssen oder so. Sondern wir dürfen das so zeigen und wollen das so zeigen und zeigen das auch. Deshalb "Stolz", so Till.

Marienkirche leuchtet in Regenbogenfarben

Und darum der Name "Pride", Stolz, dazu stehen, wie wir von Gott geschaffen sind. So vielfältig und bunt in der Liebe und den Lebensformen, wie ein Regenbogen. Eine große Unterstützerin der queeren Community ist die Kirche in Lübeck mit Pastorin Inga Meissner von der Kasualagentur "Segensreich", sagt Till. Inzwischen habe sich das super entwickelt. Wir seien in der Marienkirche in Lübeck angekommen, die in Regenbogenfarben beleuchtet wird, die mit verschiedenen Aktionen auch am CSD teilnehme. Und das sei natürlich großartig. Hier sei wirklich ein großer Wandel spürbar gewesen. Sie wüssten alle, dass Kirche nicht immer solidarisch mit ihnen sei, aber das gehöre längs der Vergangenheit an, so Till weiter.

AUDIO: Moment mal (3 Min) Moment mal (3 Min)

Segnungen und Trauungen beim CSD in Lübeck

Inzwischen beteiligt sich die Kirche selbstverständlich am Rahmenprogramm des Christopher Street Days. Neben dem großen Eröffnungsgottesdienst am Freitag, gibt es neben Segnungen von queeren Partnerschaften und Trans-Personen zum ersten Mal auf einem CSD die Möglichkeit, sich spontan trauen zu lassen. Zur Info an alle: bitte die Urkunde vom Standesamt nicht vergessen. Christian Till ist begeistert: "dass eine gleichgeschlechtliche Trauung keinen Unterschied darstellt, es ist der gleiche Segen, die gleiche Zeremonie, es ist auf der anderen Seite auch hoch individuell. Und dass es eben in der Kirche stattfindet. Und das Signal, was da an die Gesellschaft gesendet wird, ist für uns richtig wichtig und unterstützt unsere Arbeit natürlich enorm."

Kirche öffnet sich für queere Menschen

Nicht nur in Hinblick auf die Pride Week ist die Kirche wichtig für Christian Till. Kirche sei natürlich auch immer ein Anker und Halt, sei Inspiration. Er erlebe Kirche immer mit Herz und Seele und ganz besonders die letzten zehn Jahre, da sich Kirche auch für ihn geöffnet habe. Ab Morgen startet in Lübeck die Pride Week mit dem CSD am Samstag. Unbedingt mal reinschauen in die mit Regenbogenfarben ausgeleuchtete Marien-Kirche.

Weitere Informationen CSD-Demo in Hamburg mit Rekordbeteiligung Weit mehr als 200.000 Menschen sind beim Christopher Street Day durch Hamburg gezogen, 25.000 schauten zu. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Moment mal | 14.08.2022 | 09:15 Uhr