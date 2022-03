"Free Raif und free Nazanin" Stand: 17.03.2022 12:45 Uhr Sie saßen zu Unrecht im Gefängnis: die britische Projektmanagerin Nazanin Zaghari-Ratcliffe und der saudische Blogger Raif Badawi. Beide hätten niemals in Haft sein dürfen.

von Julia Heyde de López

Es sind gerade dunkle Zeiten, die wir erleben - aber es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Diese Woche habe ich mich unglaublich gefreut: Nazanin Zaghari-Ratcliffe ist wieder in Freiheit. Die Engländerin, die auch die iranische Staatsangehörigkeit besitzt, war lange zu Unrecht in einem iranischen Gefängnis inhaftiert. Mehrere Monate musste sie sogar in Isolationshaft verbringen. Nun bekam Nazanin ihren britischen Pass zurück, durfte ein Flugzeug besteigen und ist jetzt, nach sechs Jahren, zurück in London bei ihrer Familie.

Blogger Raif Badawi nach zehn Jahren endlich frei

Auch der saudische Blogger Raif Badawi, über den wir an dieser Stelle schön häufiger berichtet haben, ist endlich frei. Er hatte zehn Jahre zu Unrecht im Gefängnis gesessen. Sein "Verbrechen" war es, dass er sich für Meinungs- und Glaubensfreiheit eingesetzt und die radikal-religiösen Kräfte in seinem Land kritisiert hatte. Aufgrund eines Reiseverbots kann er allerdings seine Familie, die in Kanada lebt, noch nicht wiedersehen.

Raif Badawi und Nazanin Zaghari-Ratcliffe hätten niemals in Haft sein dürfen. Ihnen wurden Jahre ihres Lebens einfach genommen, diese Ungerechtigkeit bleibt. Trotzdem ist es eine Freude zu wissen, dass sie jetzt frei sind.

Immer wieder an politische Gefangene erinnern

Andere politische Gefangene warten noch auf ihre Freiheit, wir dürfen sie nicht vergessen. Und ich denke an das ermutigende Wort des großen Befreiungstheologen Leonardo Boff, der meinte: "Für Gerechtigkeit kämpfen und Gerechtigkeit in die Tat umsetzen, ist Gottesdienst."

Weitere Informationen Ehemann von Nazanin Zaghari-Ratcliffe tritt in Hungerstreik In London setzt sich ihre Familie unermüdlich für die Freilassung der politischen Gefangenen ein. Sie "hungern nach Gerechtigkeit". mehr

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Radiokirche bei N-JOY | 18.03.2023 | 10:40 Uhr