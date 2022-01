Kolumne: "Du weißt es nie" Stand: 23.01.2022 07:30 Uhr "Du weißt es nie" - Das kriegt Pastorin Susanne Richter zweimal täglich gesagt. Denn, "You never know" steht gesprayt auf einem Stromverteilerkasten auf dem Weg zur Kita meines Sohnes.

von Susanne Richter

Zuerst hat es mich richtig provoziert: Was soll so ein blöder halbphilosophischer Satz aus dem Off?! Das klingt doch voll passiv und negativ! So wie: Gib auf, mach ein Fragezeichen hinter alles, was Du glaubst, hinter Hoffnungen und Träume.

Eigentlich wissen wir doch ziemlich viel, habe ich mich beruhigt. Und ihn fortan ignoriert, diesen Satz. Er hat dann zu meinem Morgen dazugehört wie der Autostau an der Kreuzung. Ist so, kann ich nichts dran ändern. Doch in den vergangenen Wochen hat sich das irgendwie verändert. Seitdem hört sich "You never know" Tag für Tag immer freundlicher an. So als ob jemand einen lieben Smiley dahinter gemalt hätte. Etwas Mildes gegen alle Hobby-Bescheidwisser, die in unserem Land gerade so unerträglich ihr Unwesen treiben. Jeder meint zu wissen, was Wissenschaftler, Politiker und Mediziner alles verkehrt machen. Erstaunlich, wie viele ungefragte Kommentatoren aus dem Untergrund auftauchen, um sich über die Impfpraktiken oder Haltungen in der Nachbarschaft auszulassen. Ein "Du weißt es nie" dagegen, das klingt doch erfrischend bescheiden und versöhnlich.

"Ich kann nur das tun, was ich für richtig halte"

"Du weißt es nie." Ich hab gemerkt, das muss gar keine Angst machen. Das kann Zukunft öffnen. Es kann mit richtig viel Vertrauen ausgesprochen werden, mit einem Lächeln. Mit Geborgenheit im Bauch. Voll Glauben, dass es gut ausgehen wird. Dass Gott noch einmal einen ganz anderen, weiteren, freieren Blick auf das ganze Geschehen bei uns hat. Dass er liebevoll auf uns guckt, auf unsere Spaltungen, die Wut, unsere Müdigkeit, unsere Endlosdiskussionen.

"Du weißt es nie." Mich ermahnen diese Worte, nicht selbstgerecht zu werden. Ich kann nur das tun, was ich für richtig halte. Aber es ist nicht mein Job, andere zu bewerten oder zu verurteilen. Mich befreit das gerade auch vom ewigen "Bescheidwissen". Seitdem gucke ich wieder mehr auf die einzelnen Menschen, frage mich, wie es ihnen geht in ihrer Welt, warum sie sich so oder so verhalten. Was sie quält oder ärgert. Und ich werde milder in mir. Aber, ob "Du weißt es nie" schon der Weisheit letzter Schluss ist? Da kann ich nur sagen: "Du weißt es nie."

